За прошлый год ключи от новых квартир в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" получили 2400 семей в регионе.

В Ленобласти намерены расселить 1059 аварийных домов до 2025 года. Новыми квартирами к этому сроку должны обеспечить примерно 15 тыс. жителей. Об этом пишет 47channel.

За текущий год ключи от новых квартир обретут 3,2 тыс. человек в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое.

Напомним, то в 2022-ом в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" были возведены объекты в Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янега и Лесколово. Дома предназначены приблизительно для 2400 семей, а с учётом расселения на вторичном рынке в регионе будет 2950 новосёлов.

Ранее мы сообщили о том, что более 200 км региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за 2022 год.

Фото: Правительство Ленобласти