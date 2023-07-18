Резерв ФОМС на оплату труда медперсонала в 2022 году использовали на 24%

Галина Изотова рассказала о статистических данных по расходованию бюджета.

Денежные средства нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала в 2022 году использованы только на 24%. Соответствующими статистическими данными на заседании Совета Федерации в профильном комитете по бюджет3 и финансовым рынкам рассказала исполняющая обязанности председателя Счетной палаты в стране Галина Изотова. Эксперт заметила, что руководство ФОМС не провело обязательную экспертизу качества оказываемой медицинской помощи, оказанной федеральными государственными учреждениями. Такая ситуация создает определенные риски в сфере оплаты работы сотрудников отрасли.

Так, средства, направленные на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала использованы только на 24%. Галина Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты России

В общей сложности в 2022 году предусмотрен нормированный страховой запас в размере 220 миллиардов рублей. В частности, денежные средства из запаса на выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний были израсходованы на 3,2%. А срежства на организацию дополнительного профессионального образования для медицинских работников оказались не использованыю

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации