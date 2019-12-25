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Ревнивый рецидивист порезал пару знакомых в Кронштадте
Сегодня, 9:14
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Alena_Zinovieva

Ревнивый рецидивист порезал пару знакомых в Кронштадте

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Один из потерпевших скончался в машине скорой помощи.

Во вторник, 8 сентября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из городской больницы №40. Медики рассказали о госпитализации мужчины и женщины из квартиры на улице Флотской в Кронштадте. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, в гостях у пары находился знакомый. На почве ревности он напал на потерпевших с ножом. Полученные травмы оказались смертельными для мужчины, и он скончался в машине скорой помощи. Женщина в удовлетворительном состоянии попала в больницу. У нее диагностировали резаную рану левой трети голени.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан возле своего дома на улице Восстания в Кронштадте. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Следствие выяснило, что мужчина был неоднократно судим. Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что на Пионерской два бомжа устроили поножовщину.

Фото: Piter.TV

Теги: поножовщина, ревность, рецидивист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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