Ревнивый рецидивист порезал пару знакомых в Кронштадте

Один из потерпевших скончался в машине скорой помощи.

Во вторник, 8 сентября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из городской больницы №40. Медики рассказали о госпитализации мужчины и женщины из квартиры на улице Флотской в Кронштадте. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, в гостях у пары находился знакомый. На почве ревности он напал на потерпевших с ножом. Полученные травмы оказались смертельными для мужчины, и он скончался в машине скорой помощи. Женщина в удовлетворительном состоянии попала в больницу. У нее диагностировали резаную рану левой трети голени.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан возле своего дома на улице Восстания в Кронштадте. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Следствие выяснило, что мужчина был неоднократно судим. Его поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV