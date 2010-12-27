Ревнивый омич зарезал свою молодую беременную возлюбленную

В приступе ревности мужчина схватился за нож и нанес беременной сожительнице несколько ударов ножом.

В Омске врачи не смогли спасти 29-летнюю женщину на 5 месяце беременности.

В Омске на улице 6 Ленинградской 40-летний сожитель молодой женщины нанес ей несколько ударов ножом на почве ревности. Женщину успели доставить в больницу, но спасти ее не смогли. От полученных ранений она скончалась в больнице.

Мужчину задержали. Как выяснилось, мужчина ранее судим. По факту смерти женщины от ножевых ранений заведено уголовное дело по статье убийство. Следствие выясняет все причины и обстоятельства убийства.

Сегодня ранее: В Саратове мужчина выпал из окна 9 этажа с двумя детьми после ссоры с женой

Фото: Рixabay