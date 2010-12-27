  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ревнивый омич зарезал свою молодую беременную возлюбленную
Сегодня, 12:03
38
MShaffter

Ревнивый омич зарезал свою молодую беременную возлюбленную

0 0

В приступе ревности мужчина схватился за нож и нанес беременной сожительнице несколько ударов ножом.

В Омске врачи не смогли спасти 29-летнюю женщину на 5 месяце беременности.

В Омске на улице 6 Ленинградской 40-летний сожитель молодой женщины нанес ей несколько ударов ножом на почве ревности. Женщину успели доставить в больницу, но спасти ее не смогли. От полученных ранений она скончалась в больнице.

Мужчину задержали. Как выяснилось, мужчина ранее судим. По факту смерти женщины от ножевых ранений заведено уголовное дело по статье убийство. Следствие выясняет все причины и обстоятельства убийства.

Сегодня ранее: В Саратове мужчина выпал из окна 9 этажа с двумя детьми  после ссоры с женой

Фото: Рixabay

Теги: зарезал жену, новости омска, новости россии, убил беременную
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии