Ревнивый омич зарезал свою молодую беременную возлюбленную

В Омске врачи не смогли спасти 29-летнюю женщину на 5 месяце беременности.
В Омске на улице 6 Ленинградской 40-летний сожитель молодой женщины нанес ей несколько ударов ножом на почве ревности. Женщину успели доставить в больницу, но спасти ее не смогли. От полученных ранений она скончалась в больнице.
Мужчину задержали. Как выяснилось, мужчина ранее судим. По факту смерти женщины от ножевых ранений заведено уголовное дело по статье убийство. Следствие выясняет все причины и обстоятельства убийства.
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Фото: Рixabay
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