Ревнивца арестовали за убийство бывшего мужа любовницы в Понтонном

Жестокое убийство на почве ревности: суд отправил обвиняемого в СИЗО.

В Понтонном, Колпинский район Петербурга, 28-летний Богдан Максютов жестоко убил 32-летнего мужчину, бывшего мужа своей возлюбленной. Мужчины поругались на почве ревности, и после того как произошла драка, Максютов стал избивать жертву кулаками, ногами, а затем взял деревянную палку и продолжил нападение, пока мужчина не скончался от полученных травм.

После убийства обвиняемый погрузил тело в свой автомобиль и увез его в Ленинградскую область, где на берегу озера Хаболово сбросил его в воду, обвив цепями для утяжеления и закутав в брезент.

На суде защита пыталась оправдать действия Максютова, утверждая, что тот действовал в защиту своей возлюбленной от постоянных угроз со стороны бывшего супруга. Однако факты сокрытия улик и давления на свидетелей суд не оставил без внимания.

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде ареста до 15 декабря 2025 года, пока следствие продолжает разбирать детали трагедии.

