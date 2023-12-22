Ревматолог назвала причину развития остеоартрита

Остеоартрит часто возникает у тех, кто болен подагрой, из-за которой нарушается метаболизм хряща.

Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Свинцицкая назвала причины развития остеоартрита — наиболее распространенного заболевания суставов. По словам медика, боль в коленях появляется у людей с лишним весом. Это происходит из-за большой нагрузки на суставы. Об этом врач сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В настоящее время самым частым заболеванием опорно-двигательного аппарата является остеоартрит. Это касается в основном крупных суставов, но мелкие тоже могут вовлекаться в патологический процесс. Ирина Свинцицкая, врач-ревматолог

Кроме того, остеоартрит часто возникает у тех, кто болен подагрой, из-за которой нарушается метаболизм хряща. Иногда заболевание развивается после различных травм ног. Влияет на появление остеоартрита и наследственная предрасположенность. Проблемы с коленями может спровоцировать и плоскостопие.

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