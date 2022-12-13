С 17 марта на трассе "Скандинавия" будет введено реверсивное движение

На 104-ом и 122-ом км автодороги будут проходить работы по энергоснабжению наружного освещения.

В пятницу, 17 марта на участках федеральной трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти будет введено реверсивное движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Изменения коснутся 104-ого км в период с 12:00 до 13:00 и 122-ого км с 13:00 до 14:00. На указанных участках будет проходить устройство энергоснабжения наружного освещения в рамках реконструкции, генподрядчиком которой выступает АО ВАД.

Водителей призвали быть внимательными и острожными при движении по указанным участкам.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти расширяют дорогу "Южное полукольцо".

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"