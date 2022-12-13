В Ленобласти расширяют дорогу "Южное полукольцо"

До конца 2023 года федеральная трасса получит расширенный участок протяжённостью в 6 км от дороги на Псков до магистрали "Гатчина - Куровицы".

В Ленинградской области продолжается работа над ремонтом и расширением ряда федеральных трасс. Соответствующие мероприятия проходят и на "Южном полукольце". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального дорожного комитета.

Также ремонт затрагивает трассу "Скандинавия", Мурманское шоссе и дорогу до Пскова. До конца 2023 года "Южное полукольцо" получит расширенный участок протяжённостью в 6 км от дороги на Псков до магистрали "Гатчина - Куровицы".

На данный момент экспертиза уже вынесла положительное заключение на проведение реконструкции участка от Больших Колпан до Московского шоссе протяжённостью 42 км. Его протяжённость достигнет 4-ёх полос.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость блинов в Ленобласти практически не изменилась с прошлого года.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти