Стоимость блинов в Ленобласти практически не изменилась с прошлого года

Жители региона могут приобрести блюдо за 115,43 рублей.

В связи с началом Масленицы в России власти 47-ого региона рассчитали блинный индекс на 2023 год. По данным Telegram-канала правительства Ленинградской области, показатель стоимости праздничного блюда почти не изменился в сравнении с 2022-ым.

Как выяснилось, себестоимость горки блинов на данный момент оценивается в 115,43 рублей. В прошлом году жители региона могли приобрести продукты для приготовления блинов за 114,45 рублей.

Индекс рассчитывали из классического рецепта блинов, в который входит 1 ли молока, 2 яйца, 350 г муки, 100 г подсолнечного масла, 60 г сахара и 6 г соли.

Напомним, что в Петербурге индекс блинов увеличился перед Масленицей на 10%.

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