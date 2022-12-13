Индекс блинов увеличился перед Масленицей на 10%

В среднем традиционное праздничное блюдо в городе можно купить за 96 рублей. При заказе в кафе блины обойдутся ещё дороже.

За год индекс блинов в Северной столице возрос на 10%. Об этом сообщает РИА Новости.

Средняя стоимость традиционного для празднования Масленицы блюда в городе равна 96 рублям. Эту сумму рассчитывали, беря за основу классический рецепт блинов, в который входят 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, 1 ложка сахара и 0,5 чайной ложки соли.

Цена блинов в петербургских кафе в среднем равняется 142 рублям, что на 18% выше уровня 2022 года. За оладьи можно заплатить около 133 рублей, то есть, на 10% больше, чем в прошлом году.

С программой проведения Масленицы-2023 в Петербурге можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: Piter.TV