Индекс блинов увеличился перед Масленицей на 10%

За год индекс блинов в Северной столице возрос на 10%. Об этом сообщает РИА Новости.
Средняя стоимость традиционного для празднования Масленицы блюда в городе равна 96 рублям. Эту сумму рассчитывали, беря за основу классический рецепт блинов, в который входят 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, 1 ложка сахара и 0,5 чайной ложки соли.
Цена блинов в петербургских кафе в среднем равняется 142 рублям, что на 18% выше уровня 2022 года. За оладьи можно заплатить около 133 рублей, то есть, на 10% больше, чем в прошлом году.
С программой проведения Масленицы-2023 в Петербурге можно ознакомиться в нашем материале.
Фото: Piter.TV
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