Реконструкция "Скандинавии" в Выборгском районе Ленобласти завершится в 2024 году

Трассу расширят до 6-ти полос. На ней появятся 4 надземных перехода и около 70-ти км наружного освещения.

Реконструкция участка трассы "Скандинавия" от посёлка Кирилловское до обхода Выборга в Ленобласти закончится в 2024 году. Шестиполосная дорога будет оснащена 4-мя подземными переходами и 70-ю км искусственного наружного освещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Известно, что переходы расположат возле поста ДПС, СНТ "Ручьи" и поселка Черкасово, а также у поселка Толоконниково, СНТ "Восход" и поселка Кирилловское.

Также дорожники установят на участке 11 искусственных сооружений (мостов, путеводов и т.д.). Работы проходя в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с 2016 года.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вовлекла в оборот 1,4 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Фото: Правительство Ленобласти