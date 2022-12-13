Реверс на мосту в составе трассы Р-23 под Лугой снимут раньше срока

Подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту моста через ручей Городецкий с опережением графика

С 29 мая на 162-м км дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Лужском районе Ленинградской области изменится временная схема движения транспорта. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту моста через ручей Городецкий с опережением графика. В связи с этим реверсивный режим, действовавший с декабря 2022 года, в четверг планируется снять. Проезд будет организован по одной полосе в каждом направлении. Скорость ограничена до 40 км/ч.

Напомним, благодаря капремонту количество полос будет увеличено с двух до четырех, а проезжая часть расширена с 15,36 до 25,8 м. Ввести объект в эксплуатацию предстоит до конца августа 2024 года.

Сейчас Управление федеральных дорог реализует контракты на капитальный ремонт участков трассы Р-23 с 80-го по 111-й км и со 157-го до 178-го км. Благодаря расширению участков до четырех полос и разделению встречных потоков, в два раза возрастет пропускная способность дороги.

Ранее стало известно, что дополнительная программа ремонтов на региональных дорогах Ленобласти обновит сразу четыре адреса в Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"