Ленобласть отремонтирует трассы на юге и востоке региона

Здесь предусмотрен выборочный ремонт дорожного полотна крупными участками в течение мая-июня.

Дополнительная программа ремонтов на региональных дорогах Ленобласти обновит сразу четыре адреса в Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Об этом сообщила администрация 47 региона.

В Лужском районе обновят два километра на дороге Жельцы – Торковичи, участок около Волкино на дороге Павлово – Луга. В Тихвинском – участок трассы Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь около деревень Ситомля и Харчевня. В Бокситогорском – часть подъезда к деревне Ефимово. Здесь предусмотрен выборочный ремонт дорожного полотна крупными участками в течение мая-июня.

Дополнительная программа дорожных ремонтов на региональных дорогах Ленобласти включает в себя 15 адресов в Ломоносовском, Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском и Бокситогорском районах. В общей сложности дорожники заменят почти 28 километров асфальта.

Фото: администрация Ленобласти