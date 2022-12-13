  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть отремонтирует трассы на юге и востоке региона
Сегодня, 13:17
183
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть отремонтирует трассы на юге и востоке региона

0 0

Здесь предусмотрен выборочный ремонт дорожного полотна крупными участками в течение мая-июня. 

Дополнительная программа ремонтов на региональных дорогах Ленобласти обновит сразу четыре адреса в Лужском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Об этом сообщила администрация 47 региона.

В Лужском районе обновят два километра на дороге Жельцы – Торковичи, участок около Волкино на дороге Павлово – Луга. В Тихвинском – участок трассы Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь около деревень Ситомля и Харчевня. В Бокситогорском – часть подъезда к деревне Ефимово. Здесь предусмотрен выборочный ремонт дорожного полотна крупными участками в течение мая-июня. 

Дополнительная программа дорожных ремонтов на региональных дорогах Ленобласти включает в себя 15 адресов в Ломоносовском, Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Тосненском, Лужском, Сланцевском, Тихвинском и Бокситогорском районах. В общей сложности дорожники заменят почти 28 километров асфальта.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии