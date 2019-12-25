Названы районы-лидеры по ревакцинации в Петербурге

За прошедшие сутки процедуру прошли 7 850 горожан.

В списке лидеров по числу ревакцинированного населения оказались Петродворцовый, Петроградский и Невский районы Северной столицы. Об этом заявил председатель городского Комздрава Дмитрий Лисовец в посте на своей странице ВКонтакте.

По словам руководителя ведомства, за прошедшие сутки повторную прививку поставили 7 850 человек. Таким образом, темпы ревакцинации растут.

Кроме того, не наблюдается задержек при записи на процедуру: в Петербурге на данный момент остаются доступными более 72 тыс. номерков на ревакцинацию. Наибольшее число талонов сохраняется в Калининском (10 972), Невском (10 807) и Кировском (10 620) районах.

Ранее мы сообщили о том, что в три раза чаще петербуржцы начали вызывать врачей на дом.

Фото: Piter.TV