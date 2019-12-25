Reuters: не менее 17 человек утонули при крушении судна у берегов Туниса

Береговая охрана смогла спасти 380 мигрантов.

Информационное агентство The Reuters сообщило о том, что не менее 17 человек утонули при крушении судна у берегов Туниса. В СМИ сослались на информацию, предоставленную руководством Красного Креста. По предварительным данным, на борту находились мигранты. Они пытались пересечь Средиземное море для того, чтобы из Ливии доплыть до Италии. Все жертвы являются гражданами государства Бангладеш. Береговая охрана смогла спасти только 380 человек.

Известно, что пострадавшее судно направлялось из ливийского портового города Зуара, расположенного на северо-западе страны. Оно транспортировало мигрантов из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш.

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