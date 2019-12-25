Назарбаев вспомнил о предложенных Каддафи $20 млрд за ядерное оружие

В Казахстане рассказали о стремлении ислама получить ядерное оружие после распада СССР.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил о предложенных Муаммаром Каддафи $20 млрд за ядерное оружие. Об этом политик сообщил в воспоминаниях, которые попали в фильм "Казах: история золотого человека". Режиссером картины выступил американский режиссер Оливер Стоун.

Назарбаев подчеркнул, что с предложением о сделке к нему обратился представитель главы Ливии палестнинец Ясир Арафат. После распада СССР он надеялся получить советское ядерное оружие. Это позволило бы стране стать первым исламским государством обладающем такой мощью. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (тогда чиновник был главой МИД в период с 1994 по 1999 года) получил от исламских лидеров письмо для президента о необходимости сохранения ядерного оружия. Они не хотели, чтобы арсенал весь достался Москве.

Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. "А сколько денег нужно?" Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 миллиардов. Просто чтобы сказать. Я думал, это шутка. Нурсултан Назарбаев,экс-президент Казахстана

Арафат сообщил, что эти деньги у Казахстана будут. На уточняющий вопрос Стоуна о том, поступили ли эти средства, политик ответил, что не собирался брать эти деньги.

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