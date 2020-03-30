СМИ: государство потеряло контрольный пакет в "Роснефти"

"Роснефтегаз"продал 9,6% акций.

Российский государственный холдинг "Роснефтегаз" лишился 9,6% акций "Роснефти". Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

В обмен, холдингу уступили активы компании в Венесуэле. Ранее "Роснефтегаз" имел минимальный контрольный пакет – 50% плюс одна акция. Теперь у государства формально нет контроля над "Роснефтью".

Официально покупатель венесуэльских активов не называется. Стоимость доли акций "Роснефти", которые уступило государство, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года.