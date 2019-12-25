Reuters: число жертв пожара на пароме в Бангладеш возросло до 38

Пострадали около 100 человек.

Информационное агентство The Reuters заявило о том, что число жертв пожара на пароме в Бангладеш возросло до 38 человек. Такие сведения у журналистов появились от пресс-службы местного экстренного ведомства. Известно, что трагедия зафиксирована на юге страны, в округе Джалокати в 03 часа утра по местному времени (в 00 часов ночи по московскому времени).

По предварительным сведениям, возгорание началось из-за технической неисправности в машинном отделении парома. Ранее авторы издания Xinhua со ссылкой на официальные источники проинформировали читателей о гибели не менее 27 человек. На данный момент пострадавшими считаются около сотни пассажиров. В общей сложности на борту судна находилось порядка тысячи человек.

Напомним, что паром следовал из Дакки в округ Баргуна на юге Бангладеш.

В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме.

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