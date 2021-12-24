Еще один человек считается пострадавшим.

В Нижнем Новгороде погиб один человек при пожаре в доме. Об этом сообщили представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Известно, что вечером 23 декабря по Большой Покровской улице заполыхало двухэтажное жилое здание. В диспетчерскую сообщение об огне поступило в 16:44 часов.

Происходит горение квартиры на первом этаже. По предварительным данным, эвакуировано 4 человека. Поступила информация об одном погибшем (мужчина) и об 1 пострадавшем. пресс-служба ГУ МЧС по области

Позже в ГУ МЧС России сообщили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров. К ликвидации пламени было привлечены силы 43 человек и 10 единиц специальной техники. При этом открытое горение спасателям удалось убрать к 20:56 часам вечера.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

