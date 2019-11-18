"Рускеальский экспресс" вернется на маршрут

Добраться до горного парка "Рускеала" можно будет уже с 30 мая.

С 30 мая до карельского горного парка "Рускеала" можно будет снова добраться на ретропоезде. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Возвращение рейсов связано с тем, что в начале июня сам парк вновь откроется для посетителей.

"Рускеальский экспресс" будет начинать движение от станции Сортавала в 10:40 и прибывать в парк в 11:50. Из горного парка поезд будет выезжать в 17:30, прибывая обратно на станцию Сортавала в 18:35.

От Петербурга до Сортавала можно будет добраться на "Ласточке". Поезд будет ежедневно отправляться с Финляндского вокзала в 06:15. Рейс из обратно будет отправляться в 18:45.

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Фото: wikipedia.org