Ретейлеры заявили, что закрытие магазинов по выходным приведет к росту цен

Представители бизнеса считают, что не стоит создавать им дополнительные препятствия.

Российские ретейлеры ответили на предложение главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова о закрытии сетевых магазинов в ночное время и по выходным. Бизнес считает, что такое решение в первую очередь ударит по потребителям. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на участников рынка.

Так председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что в этом предложении мало разумного.

Достаточно населенных пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено, то что будут делать потребители? Получается, в выходные они не смогут посетить магазин. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла

По его мнению, инициатива создает дополнительные препятствия для бизнеса. Ограничения увеличат издержки компаний, которые отразятся на ценах.

Ранее сегодня мы сообщали, что в Совфеде предложили запретить крупным магазинам работать по ночам и в выходные

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