В Совфеде предложили запретить крупным магазинам работать по ночам и в выходные

Чиновник считает, что это способствует продажам на ярмарках выходного дня.

В России предложили обязать крупные сети магазинов закрываться по ночам и в выходные дни. С такой идеей выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщают "Известия".

В своем обращении к помощнику президента России Максиму Орешкину чиновник отметил, что небольшим производителям трудно попасть на полки в крупных сетях. А масштабные ритейлеры выступают важной частью рынка, что усугубляет ситуацию.

Поэтому Кутепов предлагает закрывать крупные магазины на выходные и ночное время. По его мнению, это позволит сбалансировать конкуренцию и поможет малому бизнесу. Закрытые сетевые точки помогут организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей. По словам авторов, нововведение предложили в ответ на запрос регионов.

Эксперты в беседе с изданием отметили, что инициатива несет директивный характер. Такие меры слабо соответствуют представлениям о рыночной экономике.

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