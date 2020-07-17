Эксперт предсказал резкий рост цен на продукты, ЖКХ и лекарства

За последние четыре месяца оптовые цены, по его словам, выросли на 20%.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рассказал НСН, что в России стоит ожидать резкого роста розничных цен из-за того, что оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%.

Он назвал этот показатель тревожным. По словам эксперта, в России инфляционные ожидания могут реализоваться быстрее, так как российская экономика невелика, если сравнивать с ведущими странами.

Это совсем плохо. Для россиян ситуация очень напряженная в этом смысле. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства — всё находится в зоне турбулентности, — отметил Руслан Гринберг.

Экономист считает, что в таком случае властям придется выбирать между "заморозкой" цен или финансированием производителей и поставщиков.

Ранее в Минсельхозу заявили, что за последнюю неделю цены снизились на некоторые продукты в России . В частности, подешевела замороженая рыба и подсолнечное масло.

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