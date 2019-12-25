Минсельхоз отметил снижение цен на некоторые продукты

Цены в том числе снизились на мороженую рыбу и подсолнечное масло.

В Минсельхозе отметили, что за последнюю неделю в России снизились оптовые цены на некоторые виды продуктов питания. Так, на 0,1% подешевели мороженая рыба и бутилированное подсолнечное масло.

Кроме того, стоимость капусты стала ниже на 5,9%, репчатый лук подешевел на 0,2%, а огурцы с помидорами на 6,1% и 5,2% соответственно.

Выросли цены за неделю на гречку и питьевое пастеризованное молоко – на 0,1%. Стоимость баранины и сахара за неделю никак не изменилась.

В ведомстве подчеркивают, что оптовые цены на сельхозпродукцию за прошедшую неделю демонстрировали менее выраженную динамику по сравнению с розничными.

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