Крупная сеть магазинов запустила в Петербурге сервис экспресс-доставки

Новинка получила название "Ленточка".

Один из крупнейших российских ретейлеров, сеть "Лента", запустила в Петербурге свой сервис быстрой доставки "Ленточка". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что первый сервис заработал в Невском районе города. Пока покупатели смогут оформить заказ в одноименном приложении с 9 утра до 9 вечера и бесплатно получить заказанные продукты в течение получаса. В ассортименте имеется порядка пяти тысяч самых востребованных товаров.

Зону покрытия сервиса в городе планируют расширить в ближайшие месяцы. "Ленточка" уже работает в 11 районах Москвы и Череповце.

Ранее сообщалось, что новую сеть магазинов "Виктория" в Петербурге решено закрыть.

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