Новую сеть магазинов "Виктория" в Петербурге решено закрыть

Продажи в сети, которой занималась ГК "Дикси", оказались низкими.

Группе компаний "Дикси" не удалось развить в Петербурге и области сеть магазинов "Виктория": спустя несколько месяцев после запуска новые магазины закроют. Об этом сообщил "Коммерсант"со ссылками на источники и поставщика ритейлера

Отмечается, что продажи в "Виктории" были низкими и их выручка сильно уступала магазинам Spar, которые ранее занимали магазинные площади. Закрываться магазины начали с 23 июня, но имеется информация, что в дальнейшем они могут открыться по другим адресам. Также возможно, что проект вовсе оставят и будут развивать "Дикси", хорошо знакомые петербуржцам. Всего в городе и области появилось 13 магазинов "Виктория".

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге откроют еще два новых супермаркета известной сети.

Фото: Piter.TV