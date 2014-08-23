Рестораторы Петербурга отказываются от новых проектов из-за спада прибыли

Некоторые бизнесмены делают ставку на уникальность продукта, а не на массовость.

Петербургские рестораторы отказываются от новых проектов из-за падения прибыли в этом году. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург".

В первом квартале оборот сферы общепита составил всего лишь 29,3 млрд рублей, что выше на 0,1%, чем в прошлый ковидный год. Предприниматели надеялись, что с улучшением эпидемиологической обстановки в городе ситуация с ресторанным бизнесом станет радостнее. Но им пришлось все-таки заморозить новые проекты.

Остались и те владельцы кафе, которые уверены, что кризис дает новые возможности. Так, некоторые бизнесмены делают ставку на уникальность продукта, а не на массовость. Позицию поддержал гендиректор сети ресторанов русской кухни "Теремок" Виталий Свидовский.

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