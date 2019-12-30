Петербургские летние кафе получили больше площади и свободы

В Смольном решили дать рестораторам больше возможностей комфортно устроить точку общепита на свежем воздухе.

Петербургский комитет имущественных отношений позволил летним кафе расширяться, сообщили в пресс-службе КИО 9 января. Отмечается, что изменения в городское постановление о сезонных объектах общественного питания расширят возможности рестораторов.

Изначально площадь кафе на свежем воздухе не должна была превышать 18 квадратных метров и не быть более 4 метров в высоту. В целом площадь участка под сезонным объектом не должна была быть больше 30 квадратных метров. Установленные ограничения сняли, поэтому внешний облик летних кафе будет подчиняться лишь эстетическим регламентам по постановлениям городской администрации и проектам благоустройства.

Ограничения коснутся только летних кафе, расположенных у охраняемых объектов культурного наследия. Рядом с ними торговым точкам нельзя расширяться более чем на 40 квадратных метров и составлять более 3,5 кв.м. в высоту.

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