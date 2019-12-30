Крупный ретейлер "Лента" меняет юрисдикцию

Теперь депозитарий переезжает на Кипр и меняется на аффилированную компанию Deutsche Bank Trust Company Americas.

Крупный ритейлер "Лента" меняет юрисдикцию. До этого одна из крупнейших розничных сетей России была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Изменения вступают в силу с 8 января. После того, как основным акционером ретейлера стала компания "Севергрупп" во главе с Алексеем Мордашовым, на собрании акционеров 22 октября 2019 года было принято решение о смене юрисдикции. Бизнесмены заявили, что так им удастся оптимизировать расходы на корпоративное управление крупнейшим ретейлером "Лента".

Коррективы вносятся и в официальное наименование организации. Теперь она стала публичной компанией с ограниченной ответственностью (Lenta PLC). В связи с этим у гипермаркета появится обновленный договор и устав.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений зимой.

Фото: lenta.com