Петербургские рестораны могут ввести черные списки посетителей

Похожую инициативу переймут и московские заведения.

В петербургских ресторанах могут начать ведение черных списков посетителей, которые не любят платить за заказанные угощения. Об этом рассказал "Пятый канал".

Многие гости кафе и ресторанов часто заказывают дорогостоящую еду и после либо внезапно забывают кошелек, либо не могут оплатить обед по карте, либо исчезают из заведения. Многих ресторанных "зайцев" сотрудники позднее узнают по лицам, но не могут отказать в посещении и не обслужить.

На данный момент практика черных списков в стране считается незаконной, однако в скором времени рассмотрение ее необходимости начнут и в Москве.

В 2019 году с улицы Рубинштейна исчезло 17 баров и кафе.

Фото: Piter.TV