Ресторан московской сети "The Бык" появится в Петербурге

Площадь точки составит около 1 тыс. "квадратов".

В Петербурге на Невском проспекте, 55, в начале 2024 года откроют по франшизе мясной ресторан московской сети "The Бык". Он расположится на первом и втором этажах Nevskij Plaza, пишет РБК 6 октября.

Площадь точки составит около 1 тыс. "квадратов". Руководство ресторана предполагает, что средний чек в заведении будет порядка 1200 рублей.

Рестораны подобных форматов в Петербурге открываются достаточно редко. Петербуржцы очень ценят грамотное соотношение цены и качества, а именно такой формат предлагает московский ресторатор. Это является серьезной заявкой на успех. Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers

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Фото: Pxhere