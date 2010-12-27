Реставраторы приступили к сбору Библиотечного флигеля в Монрепо

Постройка скоро займет свое историческое место.

В парке Монрепо реставраторы начали собирать Библиотечный флигель с непростой судьбой. Речь идет о здании, расположенном рядом с Усадебным домом.

Работникам удалось сохранить около 50% исторических бревен. Больший ущерб получили нижние венцы. Их заменили на новые. После того, как ремонтные работы будут завершены, во Флигеле планируется разместить фондохранилища, рабочие места для сотрудников Отдела музейных фондов, Научно-исследовательский отдел и библиотеку.

На главном входе в здание предусмотрен гардероб для посетителей и сотрудников, а также пост охраны, - поделились небольшим секретом в парке.

Стоит отметить, что во второй половине XIX века, во Флигеле размещалась одна из крупнейших частных библиотек Великого княжества Финляндского, насчитывающая более 9000 томов. А в советское время в его комнатах жили люди, приехавшие восстанавливать Выборг после войны.

Напомним, что постройка была разобрана и увезена на удаленную площадку, чтобы рабочие сделали повторную выбраковку.

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