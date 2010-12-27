Со следующего года власти Ленобласти увеличат выплаты на рождение детей

С января единовременная дифференцированная выплата на рождение первенца составит 33 тыс.рублей. За второго ребенка родители получат – 44 тыс. рублей, за третьего – 55 тыс. рублей.

Со следующего года власти Ленобласти увеличат социальные выплаты семьям. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился вручить подарки для новорожденных со всем необходимым всем семьям без исключения. Родители малышей получат компенсацию на оплату ЖКХ услуг, покупку одежды, питания, а также регулярные единовременные выплаты.

Напомним, в Ленобласти зарегистрировано 12 755 многодетных семей. Родители занимаются воспитанием почти 42 тысяч новорожденных. Таким семьям положено 19 различных социальных выплат.

Ранее Piter.TV сообщил, что на трассе "Петербург - Москва" бетономешалка снесла ГАЗель дорожников.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.