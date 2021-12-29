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Реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской завершили на Загородном проспекте
Сегодня, 20:57
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Реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской завершили на Загородном проспекте

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Дом был построен в 1864—1866 годы в русско-византийском стиле по проекту Ивана Слупского.

В четверг, 13 января, завершили реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской на Загородном проспекте. Работы начались в июне 2021 года в рамках проводившийся программы КГИОП. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга. 

Так, специалистов удалось привести в порядок кирпичную кладку стен, декоративные архитектурные элементы, металлические и деревянные конструкции, цоколь из гранитных плит, а также исторические оконные решетки и арочные ворота, фонари портала главного входа. На это было потрачено 17,9 млн рублей. 

Дом был построен в 1864—1866 годы в русско-византийском стиле по проекту Ивана Слупского. В 1993 году здание передали Санкт-Петербургской епархии. Добавим, что в 2013—2014 годах по программе КГИОП снесённая в 1932 году башня с куполом была восстановлена, конструкции фундаментов и сводов подвала здания усилили.

Ранее в 2023 году отреставрируют фасады Зимнего дворца. Реставрация не предполагает изменение цветового решения.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: дом, загородный проспект, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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