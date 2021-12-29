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В 2023 году отреставрируют фасады Зимнего дворца
Сегодня, 11:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2023 году отреставрируют фасады Зимнего дворца

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Реставрация не предполагает изменение цветового решения.

Реставрация фасадов главного здания Государственного Эрмитажа – Зимнего дворца намечена на 2023 год. После реставрации фасады станут немного светлее, но основной цвет сохранится. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Реставрация не предполагает изменение цветового решения, но <…> оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, "пастельный".

пресс-служба Эрмитажа

В пресс-службе напомнили, что привычный зеленый цвет на фасадах дворца появился после Великой Отечественной войны, до этого он был кирпично-терракотовым, желто-охристым.

Ранее Эрмитаж снял одно из самых популярных видео для TikTok среди музеев России.

Фото: Piter.tv

Теги: зимний дворец, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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