В 2023 году отреставрируют фасады Зимнего дворца

Реставрация не предполагает изменение цветового решения.

Реставрация фасадов главного здания Государственного Эрмитажа – Зимнего дворца намечена на 2023 год. После реставрации фасады станут немного светлее, но основной цвет сохранится. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Реставрация не предполагает изменение цветового решения, но <…> оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, "пастельный". пресс-служба Эрмитажа

В пресс-службе напомнили, что привычный зеленый цвет на фасадах дворца появился после Великой Отечественной войны, до этого он был кирпично-терракотовым, желто-охристым.

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Фото: Piter.tv