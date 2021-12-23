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Эрмитажа снял одно из самых популярных видео для TikTok среди музеев России

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В соцсети отметили, что музеи активно осваивают соцсеть и подходят к этому креативно.

Видео Государственного Эрмитажа в TikTok стала одним из лидеров кампании #МузейныйТикТок. Ролик о про большой семиреченский алтарь, который хранится в зале древней Средней Азии, набрал 987 тысяч просмотров и 27 тысяч лайков, сообщила пресс-служба соцсети.

Другое видео Эрмитажа из рубрики #ЗвукиЭрмитажа посмотрели 2 млн раз, оно получило признание 30 тысяч человек. 

Также в инициативе приняли участие Русский музей, Музей Фаберже, Музей транспорта Москвы, Музей современного искусства "Гараж", Государственный исторический музей. 

Музеи проводили оригинальные экскурсии, запускали челленджи и видеогиды. В общей сложности музеи провели более 30 виртуальных экскурсий в TikTok, а суммарное количество просмотров трансляций составило более 1,5 млн.

говорится в сообщении.

Отмечается, что первопроходцем был Русский музей. Около картин в нем появился QR-код, при сканировании которого можно было перейти на видео с актерами, блогерами и музыкантами. Они рассказывали о задумке художника. 

Ранее Piter.TV рассказал, сколько человек посетили самую популярную выставку Петербурга в этом году.

Видео: TikTok / @hermitage.museum

Теги: tiktok, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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