Стало известно, сколько человек посетили самую популярную выставку Петербурга в этом году

Всего музеи Северной столицы посетили 4 млн человек.

Выставка "NEW NATURE" в "Манеже" стала самым востребованным выставочным проектом этого года в Петербурге. Об этом 23 декабря сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Piter.TV узнал в пресс-службе центрально-выставочного зала, сколько человек посетили выставку.

Персональная выставка арт-группы Recycle проходила с 16 июля по 10 октября. За это время на ней побывали 116 тысяч человек. Авторы размышляли о взаимодействии человека с информацией и технологиями.

Посещаемость была равномерная в течение всех трех месяцев работы выставки. отметили в пресс-службе.

Сейчас в "Манеже" новый проект — выставка "Покой и Радость" с работами русских художников XIX. Она тоже пользуется широкой популярностью посетителей, однако итоги пока подводить рано, так как экспозиция будет открыта до 30 января. Ожидается, что большое количество людей придет на нее на новогодних праздниках.

Также в ТОП-3 по посещаемости вошла обновленная экспозиция в Музее Достоевского и выставка "НЭП: хлеба и зрелищ" в Театральном музее. Всего за год городские музеи посетили 4 млн человек. Это на миллион больше, чем в прошлом году.

Фото: Piter.TV