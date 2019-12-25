В "Манеже" открылась выставка с картинами 100 русских художников

В работах русских художников XIX века отражены образы, возвращающие нашу память к традициям прошлого, не заостряя внимание на его социальных и политических проблемах.

В Центрально-выставочном зале "Манеж" с 12 ноября работает новая выставка "Покой и Радость". В связи с эпидемиологической обстановкой билеты можно купить только онлайн.

Выставка посвящена творчеству русских художников: Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина, Ореста Кипренского, Фёдора Толстого, Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи и многих других. Картины хранятся в коллекциях отечественных и зарубежных музеев.

На экспозиции в Манеже не будет баталий, душераздирающих драм, пылких страстей, обостренных эмоций, пугающего мистицизма. Выставка "Покой и Радость" — это идиллическое повествование об искусстве, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации. Семен Михайловский, куратор.

Вход осуществляется по QR-коду или медотводу.

Выставка будет работать до 30 января.

Фото: ВКонтакте / Центральный выставочный зал "Манеж