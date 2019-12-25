"Медного всадника" могут отреставрировать в 2021 году

Пока памятник находится в удовлетворительном состоянии.

Легендарного "Медного всадника" с Сенатской площади могут отреставрировать в следующем году. По словам замдиректора по науке Государственного музея городской скульптуры Елены Крыловой, памятник действительно нуждается в обновлении, но пока находится в удовлетворительном состоянии. Об этом Крылова заявила на онлайн-пресс-конференции 9 июня.

Представитель музея городской скульптуры отметила, что за 17 лет, а последняя реставрация проводилась в 2003 году, любому монументу понадобится восстановление. Также Крылова не увидела необходимости в укрытии памятника стеклянным куполом. В ближайшее время планируется подать заявку на финансирование на грядущий год, а пока у всадника реанимируют швы, соединяющие "гром камень". Хранитель городских памятников Надежда Ефремова напомнила, что в сыром петербургском климате нужно наблюдать за состоянием бронзы.

Тогда [при создании памятника] были выполнены специальные вставки из той же бронзы по составу. Мы ведем наблюдение за патиной, чтобы не появлялась на поверхности бронзовая болезнь. Надежда Ефремова

Также сотрудники музея поделились впечатлениями от работы скульптора, создавшего всадника в конце 18 века: Ефремова рассказала, что под задними ногами коня нашли потайной люк.

9 июня исполняется 348 лет со дня рождения Петра I.

Фото: Piter.TV