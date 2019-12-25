9 июня исполняется 348 лет со дня рождения Петра I

Основатель Санкт-Петербурга родился в 1672 году. За 52 года своей жизни он успел сделать для страны многое, в том числе построить один из самых красивых городов на Земле – Северную столицу. В этот памятный день Piter.TV вспоминает значимые для Петербурга и Петра I места.

Петропавловская крепость

Петропавловская крепость является сердцем Петербурга. Именно с нее начал строиться наш город на Неве. Проект крепости разрабатывался Петром I самостоятельно. Позже немецкий архитектор Вильгельм Адам Кирштенштейн совместно с российским инженером Ж. Г. Ламбером де Гереном утвердили более подробный план строения.

Крепость была заложена 27 (16) мая 1703 года. Именно эта дата является днем основания Санкт-Петербурга. В этот день Петр со свитой высадился на Заячьем острове и после освящения места подал знак к началу земляных работ. Когда первый ров достиг в глубину двух аршин (1,42 метров), в него опустили высеченный из камня ящик. В этот ящик поставили золотой ковчег с частицей мощей Апостола Андрея.

С первой четверти XVIII века до начала 1920-х гг. в крепости была тюрьма для государственных преступников. С 1924 года является музеем.

Сегодня в Петропавловской крепости расположены многочисленные памятники архитектуры и музеи. На ее территории находятся Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, Ботный дом, Комендантский дом, Инженерный дом, Монетный двор, Музей истории Санкт-Петербурга, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей космонавтики и ракетной техники.

С 1873 года и по сей день с Нарышкина бастиона ежедневно в 12 часов производится артиллерийский сигнальный выстрел. Традиция полуденного пушечного выстрела была нарушена в 1934 году и возобновилась в 1953 году. Согласно статье 7 Устава Санкт-Петербурга историческим символом города является ангел на шпиле Петропавловского собора, наравне с корабликом на шпиле Адмиралтейства и памятником "Медный всадник".

Памятник "Медный всадник"

"На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася; бедный челн

По ней стремился одиноко", - эти строки знает каждый российский школьник. Именно благодаря произведению Александра Пушкина памятник получил приставку "медный" и стал называться "Медный всадник".

Памятник Петру I установили на Сенатской площади в 1782 году по распоряжению Екатерины II. Изготовленный из бронзы монумент был выполнен французским скульптором Этьеном Фальконе в 1768—1770 гг. Голову статуи лепила ученица мастера Мари Анн Колло. Змею по замыслу Фальконе сделал русский скульптор Федор Гордеев.

"Гром-камень" нашли в окрестностях деревни Конная Лахта. Когда его извлекли из земли, котлован заполнила вода, и образовался водоем, который сохранился до настоящего времени (Петровский пруд).

Перевозили камень в зимнее время, когда почва подмерзла и могла выдержать тяжесть. Камень был доставлен на берег Финского залива, где для его погрузки соорудили специальную пристань. Транспортировка осуществлялась на судне, построенном по чертежу корабельного мастера Григория Корчебникова, и началась только осенью.

"Гром-камень" прибыл в Петербург и был установлен на Сенатской площади 26 сентября (7 октября) 1770 года. Работы по обтеске пьедестала проводились во время движения камня. Однако посетившая Лахту Екатерина запретила дальнейшую обработку, желая видеть монумент в его "диком" виде, без утраты объема.

Кунсткамера

Кунсткамера – это первый музей не только в "новорожденном" Петербурге, но и во всей России. Первые упоминания о ней датируются 1714 годом. Идея создания "русского кабинета редкостей" возникла у Петра I во время посещения городов Англии и Голландии.

Здание построено по проекту немецкого архитектора Маттарнови в стиле петровского барокко. Оно состоит из двух 3-этажных корпусов, соединенных барочной многоярусной башней. Оба фасада – невский южный и северный – выходят на правительственную площадь.

В музее выставлена уникальная коллекция предметов старины, раскрывающая историю и быт многих народов. Однако многим Кунсткамера известна своей особенной коллекцией анатомических редкостей и аномалий. Посетители музея могут увидеть, например, сиреномелию, двухголового ягненка, сиамских близнецов и многое другое. Кроме того, есть экспозиция, посвященная истории самой Кунсткамеры и науки 18 века.

Памятник Петру I у Михайловского замка

Итальянский скульптор Бартоломео Карло Растрелли изготовил модель памятника еще при жизни Петра I. Однако скульптура была завершена только к 1747 году, когда Алессандро Мартелли отлил ее в бронзе.

Изначально место памятнику искали в Кронштадте или в Полтаве. Однако в результате его установили перед Михайловским замком в Петербурге. Гранитный пьедестал облицован олонецким мрамором белого, розового и зеленоватого оттенков и украшен двумя бронзовыми барельефами. На нем есть надпись: "Прадеду — правнук", которую приказал высечь Павел I очевидно в противовес посвящению на "Медном всаднике": "Петру Первому Екатерина Вторая".

Во время блокады Ленинграда статую Петра сняли с пьедестала и спрятали. В 1945 году ее вернули на прежнее место.

Домик Петра I

Первой постройкой в Санкт-Петербурге оказалось летнее жилище Петра I в период с 1703 по 1708 гг. Это небольшой деревянный домик площадью 60 квадратных метров. Он был построен солдатами-плотниками недалеко от Троицкой площади всего за три дня – с 24 мая (4 июня) по 26 мая (6 июня). Здесь же 27 мая (7 июня) прошло празднование по случаю присоединения земель и основания нового города.

В 1930 году в домике открыли музей. В 1958 году в "футляре" провели отопление, чтобы посещение музея могло быть круглогодичным. В 1971—1975 производилась научная реставрация. Экспозиция составлена из двух разделов: самого домика и выставки в "футляре". В кабинете, столовой и спальне представлены подлинные вещи, принадлежавшие Петру I. Среди экспонатов также есть предметы быта начала XVIII века, материалы о событиях Северной войны 1700—1721 гг., основании Петербурга, а также материалы о строительстве и реставрации самого памятника.

На гранитной набережной есть спуск к Неве, с обеих сторон установлены фигуры мифологических львиноподобных существ ши-цза, привезенных в Петербург в 1907 году из города Гирина в Манчжурии. При входе в домик справа висит бронзовая табличка с указанием роста царя — 2 метра 4 сантиметра.

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