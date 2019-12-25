Петербуржцам рассказали, куда жаловаться на выключенный кондиционер в общественном транспорте

Ежедневно специальные инспекторы проверяют соблюдение температурного режима. В случае халатности перевозчика его ждет штраф.

В условиях аномальной жары в Санкт-Петербурге городские власти напоминают о работе системы кондиционирования в общественном транспорте. Большинство автобусов частных компаний и 70% машин городского "Пассажиравтотранса" оснащены кондиционерами, пишет "КП-Петербург".

При включенном кондиционере окна и люки должны быть закрыты, чтобы холодный воздух не улетучивался. Это особенно важно в часы пик, когда в автобусах много людей, и системе требуется больше времени для охлаждения.

Если вы оказались в душном автобусе, можно сообщить об этом по телефону 576-55-55 (для частных перевозчиков) или 458-75-74 (для городских автобусов). Ежедневно специальные инспекторы проверяют соблюдение температурного режима. В случае халатности перевозчика его ждет штраф.

Власти подчеркивают, что комфортная температура в транспорте — это обязательное условие перевозки пассажиров в жаркий период. Не стесняйтесь сообщать о нарушениях, чтобы сделать поездки более приятными для всех.

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Фото: Piter.TV