Конкурс "Новая культура сувениров" в третий раз объявлен в Петербурге

Конкурс впервые состоялся в 2023 году, когда в нем приняли участие более 150 представителей крупных производств, малых креативных предпринимателей, художников и ремесленников.

В Петербурге проходит третий конкурс туристской сувенирной продукции "Новая культура сувениров", организованный Комитетом по развитию туризма. Заявки на участие принимаются до 6 октября.

Конкурс впервые состоялся в 2023 году, когда в нем приняли участие более 150 представителей крупных производств, малых креативных предпринимателей, художников и ремесленников. Некоторые из представленных сувениров получили статус официальной продукции комитета.

В прошлом году конкурс привлек более 250 участников. Итоги будут подведены в рамках конференции "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО", которая пройдет 23-24 октября.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)