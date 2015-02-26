Петербургский художник предложил переименовать Дойников переулок в переулок Виктора Цоя

Александр Дуал готов самостоятельно профинансировать установку мемориальной доски и предоставить варианты дизайн-макетов.

Художник Александр Дуал обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением переименовать Дойников переулок в Адмиралтейском районе в переулок Виктора Цоя. По словам Дуала, именно в этом месте, увидев вывеску "Кино" на углу бывшего кинотеатра, Виктор Цой и Алексей Рыбин придумали название для своей рок-группы.

Александр Дуал также предлагает установить мемориальную доску в честь Виктора Цоя у клуба "Космонавт". В день рождения музыканта, 21 июня, художник самостоятельно разместил здесь табличку с упоминанием Цоя. Теперь он предлагает официально увековечить это место, пишет "Вечерний Петербург".

Дуал готов самостоятельно профинансировать установку мемориальной доски и предоставить варианты дизайн-макетов. Он отмечает, что, несмотря на культовый статус Виктора Цоя, в его родном городе до сих пор нет улицы, названной в его честь. Сегодня в Петербурге существует лишь сквер рядом с бывшей котельной "Камчатка".

Опрос, проведённый среди жителей района в паблике "Первый Адмиралтейский" во "ВКонтакте", показал, что 60% опрошенных поддерживают переименование Дойникова переулка в переулок Виктора Цоя. Ещё 29% высказались против, а 11% воздержались от ответа.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове завершилось благоустройство сквера у памятника Собчаку.

Фото: Александр Дуал