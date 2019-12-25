Реставрация ждет доходный дом Норова на Литейном проспекте

Именно здесь жили Некрасов, Добролюбов и хирург Пирогов.

На Литейном проспекте в центре Петербурга располагается доходный дом А. С. Норова (1795 – 1869) – бывшего министра просвещения в Российской империи. Здание ждет реставрация, обратил внимание телеканал "Санкт-Петербург".

Это здание – объект культурного наследия федерального значения. В этом доме в разные годы жили литературный критик Николай Добролюбов, поэт Николай Некрасов, а также хирург Николай Пирогов. Цена контракта составляет более 35 млн рублей, работы надо выполнить почти пять месяцев, следует из данных на портале госзакупок.

В 2,5 млн рублей обошлась реставрация памятника конке у станции метро "Василеостровская". Специалисты привели в порядок конструкции вагона-трамвая, подиум и ограждение по периметру. Лошадей покрасили, восстановили им уздечку и вернули потерянные элементы.

Фото: Piter.tv