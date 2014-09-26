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К метро "Василеостровская" вернулся памятник конке
Сегодня, 22:15
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К метро "Василеостровская" вернулся памятник конке

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Пространство, где раньше была билетная касса, теперь перейдет на формат «кофе и пресса». 

В четверг, 28 апреля, памятник конке вернули к метро "Василеостровская". Об этом рассказали в социальных сетях. 

В 2,5 млн рублей обошлась реставрация. В порядок привели конструкции вагона-трамвая, подиум и ограждение по периметру. Лошадей покрасили, восстановили им уздечку и вернули потерянные элементы. Пространство, где раньше была билетная касса, теперь перейдет на формат "кофе и пресса". 

Ранее мы писали, что памятник искусствоведу Анне Зеленовой установят в Павловске. Образ Зеленовой появится в сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка.

Фото: Вконтакте / Сергей Васильев

Теги: василеостровская, конка, памятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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