К метро "Василеостровская" вернулся памятник конке

Пространство, где раньше была билетная касса, теперь перейдет на формат «кофе и пресса».

В четверг, 28 апреля, памятник конке вернули к метро "Василеостровская". Об этом рассказали в социальных сетях.

В 2,5 млн рублей обошлась реставрация. В порядок привели конструкции вагона-трамвая, подиум и ограждение по периметру. Лошадей покрасили, восстановили им уздечку и вернули потерянные элементы. Пространство, где раньше была билетная касса, теперь перейдет на формат "кофе и пресса".

Ранее мы писали, что памятник искусствоведу Анне Зеленовой установят в Павловске. Образ Зеленовой появится в сквере перед конюшнями Образцового кавалерийского полка.

Фото: Вконтакте / Сергей Васильев