Смольный намерен судиться с собственником завода Парамонова

Владельца объекта культурного наследия, расположенного на Васильевском острове, хотят обязать провести реставрацию.

Правительство Петербурга намерено подать иск против владельца "Кожевенного завода Парамонова" на Васильевском острове с требованием провести реставрацию объекта культурного наследия. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали представители Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Помимо здания особняка на Кожевенной линии, 1-3, литера Р, в состав завода входит котельная на Кожевенной линии, 1-3, литера Д. Специалисты ведомства провели осмотр и фотофиксацию зданий в марте 2023 года. Теперь в КГИОП готовят охранное обязательство для собственника исторических построек: в список требований входят проведение реставрации и консервации, приведена форма ответственности за их нарушение.

Было выявлено, что объект находится в неудовлетворительном состоянии. В том числе сотрудники КГИОП зафиксировали протечки, утраты штукатурного и отделочного слоев, множественную деструкцию кирпичной кладки. В части помещений с исторической отделкой имеются утраты пола и лепного декора. Отмечают в КГИОП

На данный момент завод находится в собственности предприятия "Кожа", однако в ближайшее время его может приобрести один из крупных городских девелоперов. Напомним, что котельная при заводе была возведена в 1915-1917 годах. Она является примером производственной постройки в "кирпичном стиле". Объект выступает важным элементом промышленной застройки квартала и включён в структуру фронта застройки Масляного канала.

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Фото: Правительство Петербурга