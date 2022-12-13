К 2027 году в ГМЗ "Павловск" планируют отреставрировать 23 объекта

Некоторые из памятников остались нетронутыми ещё с послевоенных времён.

Государственный музей-заповедник "Павловск" анонсировал проведение капремонта и реставрации объектов к своему грядущему 250-летию в 2027 году. Подробности рассказала директор учреждения Вера Дементьева в беседе с ТАСС.

В масштабную программу работ войдут все объекты, которые нуждаются в реставрации. Дементьева отметила, что некоторые из них остались нетронутыми ещё с послевоенных времён.

В общей сложности до 2027 года реставрация ждёт 23 объекта. Среди них числится ансамбль Красной долины с Елизаветиным павильоном, павильоном "Руина", каскадом и мостом, а также павильон Трёх граций, Каменный амфитеатр и другие объекты.

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Фото: Piter.TV