Реставрация усадьбы Игеля будет завершена к весне 2026 года

Также работы затронут дом Вяземского и здание механической мастерской Ветцера.

В ноябре прошлого года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга согласовал проект и выдал разрешения на проведение реставрации усадьбы Игеля на Каменноостровском проспекте, дома Вяземского и здания механической мастерской Ветцера. Документ действует до 30 апреля 2026 года. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на информацию Смольного.

В перечень работ входят реставрация лицевых и дворовых фасадов зданий, а также ремонт крыш и фундаментов. Кроме того, уже в феврале 2023-его КГИОП выдал разрешения на проведение первоочередных противоаварийных работ, в которые входят демонтаж, ремонт и восстановление аварийных конструкций усадьбы Игеля, дома Вяземского и здания механической мастерской Ветцера. Эти мероприятия нужно закончить до 29 сентября 2023 года.

Сейчас во всех трёх объектах завершили ремонт кровли и обустроили временную крыши. В КГИОП уточнили, что ведомство пока не ознакомлено с проектной документацией по приспособлению их для современного использования и реставрации декоративно-художественной отделки интерьеров.

Усадьба была передана компании "Асгард" в 2020 году: срок приобретения в рамках программы "Рубль за метр" составил 49 лет. Инвестор преобразует объект в общественное пространство, в состав которого войдут отель, коворкинг, фуд-холл и ивент-пространство.

Напомним, что усадьба Игеля находится в самом центре Аптекарского острова. Ранее территорию занимали постройки князей Вяземских, которые выкупил французский купец Эрнес Игель.

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Фото: Правительство Петербурга