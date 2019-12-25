Реставрация трех фортов Кронштадта намерены закончить к концу года

Уже выполнено около 80% работ.

Реставрационные работы на фортах Кронштадта: "Александр Первый", "Петр Первый" и "Кроншлот" близки к завершению. Сейчас основная задача – подключение инженерных коммуникаций к этим объектам. Об этом сообщила соорганизатор проекта "Остров фортов" Марика Коротаева.

По ее словам, уже выполнено около 80% работ. Сейчас ведутся работы по подключению исторических фортов к воде, электричеству и газу. Уже проведено большое количество строительно-монтажных работ.

Сроки завершения реставрации остаются прежними – конец 2025 года. К этому времени планируется завершить внутреннюю отделку всех трех фортов. Затем они будут интегрированы в общее туристическое пространство. На форте "Петр Первый" планируется открыть пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, включая музей, выставки, ярмарки, ресторан, кафе и смотровую площадку. Якорным резидентом станет ГК "Ташир", которая будет заниматься постоянной и временной экспозицией форта.

На форте "Император Александр Первый" будет создан музей инфекционных заболеваний совместно с Роспотребнадзором. Также там будет реализован российский аналог французского проекта "Форт Боярд". Соответствующие соглашения были подписаны на ПМЭФ-2024 с телеканалом СТС.

Ранее мы сообщили о том, что более десяти тыс. открыток отправили "Морской почтой".

Фото: кронштадт.рф