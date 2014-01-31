Более десяти тыс. открыток отправили "Морской почтой"

Открытки были созданы учениками Детской художественной школы имени Аникушина, многие из которых на протяжении многих лет вдохновляются морской тематикой.

В преддверии Дня Военно-морского флота на Якорной площади Кронштадта вновь начала работу "Морская почта" от издания "Петербургский дневник". Это уникальное общественное пространство предоставило жителям и туристам возможность безвозмездно отправлять авторские открытки в любые уголки России. В течение всей своей деятельности, организованной в виде парусного судна с установленным на мачте ящиком "Почты России", здесь собираются почетные гости, включая моряков, культурных деятелей и жителей Кронштадта.

Открытки были созданы учениками Детской художественной школы имени Аникушина, многие из которых на протяжении многих лет вдохновляются морской тематикой. Одно из изображений, украсивших открытки, принадлежит кисти художника Виктора Ремишевского, который изобразил форт Кроншлот с помощью офорта на крупнейшем в Санкт-Петербурге офортном станке.

Глава Кронштадтского района Андрей Кононов подчеркнул, что открытки отправляются всем флотам России в честь 320-летия города. Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский послал открытку экипажу подводной лодки "Князь Владимир", а ветеран боевых действий Юрий Череватюк направил открытки своим сослуживцам в госпитали Луганска и Донецка.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"